Koeman punge il Barcellona: “Non sta pensando al futuro nel mercato…”

"Quando ero allenatore non c'erano soldi e vedevo che c'erano giocatori come Pedri, Nico, Gavi. In Olanda siamo abituati a dare opportunità ai giovani. Bisogna lavorare per avere un buon futuro. Ovviamente non giudico il valore di Gundogan ma non si possono ingaggiare due o tre giocatori di queste età ogni stagione. Un acquisto di un giocatore di 22 anni è meglio di uno di 32 o 33 pensando al futuro".

Koeman ha anche spiegato che "è stato un grosso errore per il Barcellona far uscire Messi", ma si è pure soffermato sul suo addio al club. "So che c'è un rischio come allenatore quando le cose non vanno bene. Puoi buttare fuori un allenatore. Non ho problemi con questo. Non è la prima volta. Ma è il modo di trattare qualcuno, una persona importante per il club, e non è stato un affare molto onesto. Io su questo ho le miei idee".