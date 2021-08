Koeman: “Quando il Barcellona aveva Messi, gli avversari avevano più paura”

Il tecnico olandese Koeman ha analizzato il pareggio ottenuto dalla sua squadra in casa dell'Atletico Bilbao.

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman non è pienamente soddisfatto dopo il pareggio sofferto per 1-1, ottenuto in rimonta, in casa dell' Atletico Bilbao .

DICHIARAZIONI - Il tecnico olandese parlando della partita ha dichiarato: "Ci siamo complicati le cose da subito e ci è mancata la tranquillità necessaria. L’Athletic ha giocato bene, anche se noi abbiamo avuto le opportunità per portare a casa la vittoria contro una grande squadra". Ovviamente al centro dell'attenzione mediatica c'è sempre il grande ex Leo Messi: " Stiamo parlando del giocatore migliore al mondo. Gli avversari avevano maggior timore se in campo c'era Messi e quando gli davi un pallone difficilmente lo perdeva. Si nota che non c’è, ma lo sappiamo e non possiamo farci nulla. Questo non può cambiare".