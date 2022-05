Koeman racconta: “Mi son bastati due allenamenti per capire la forza di Pedri”

Il ricordo del mister ex Barcellona

Non solo amarezza e qualche sassolino per la sua infelice esperienza col Barcellona, Ronald Koeman ha avuto modo di parlare dei blaugrana in un congresso organizzato dall'AK Coache's World. In particolare l'olandese ha speso parole al miele per un pezzo pregiato dei catalani, Pedri.

ELOGIO - L'ex allenatore del Barcellona, come riportato da Sport.es, ha detto: "Mi sono stati sufficienti due allenamenti per capire le sue enormi potenzialità", le parole di Koeman su Pedri. "Mi è subito apparso evidente che sarebbe diventato un grande calciatore. Nei programmi di inizio stagione sarebbe dovuto andare in prestito, il Barcellona aveva ricevuto diverse offerte. Sin dalla preseason mi sono imposto chiedendo di lasciarlo nella rosa della squadra. Avevo subito pensato che non avrebbe dovuto andare via e che presto sarebbe diventato un titolare inamovibile. Ecco, così alla fine è avvenuto".

CESSIONE - Nelle parole dell'olandese anche un ricordo dell'affair Griezmann poi ceduto all'Atletico Madrid: "Chiunque sia all'interno del Barcellona sa benissimo che io, come allenatore, ho sempre messo prima le esigenze della società alle mie. Ecco, nel caso di Griezmann è successo questo. Ho accettato praticamente di tutto per il bene di questo club, pure la sua cessione all'Atletico. Non è stata una scelta voluta ma di necessità economica del club".