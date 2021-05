Koeman sta male? E lui risponde sui social: “Non credete a ciò che sentite”

Il tecnico del Barcellona era stato ricoverato in ospedale ma poi immediatamente dimesso

Ronald Koeman sta bene, non ha bisogno di recuperare e non ha alcuna intenzione di fare passi indietro in termini lavorativi. Sembra essere questo il senso del suo messaggio sui social a seguito di diverse voci, anche importanti, che lo davano in "fase di recupero" dopo un malessere.

Nelle scorse ore il tecnico del Barcellona si era recato in ospedale, si diceva per dei problemi legati all'ansia . Peccato che nelle ore successive sia stato dimesso e, da quanto poi uscito dal fonti vicine al mister, sia sia trattato solo di un normale controllo di routine.

Nella giornata di ieri anche le parole del presidente blaugrana Laportache aveva affermato che il mister olandese stava bene e che si stava riprendendo. Evidentemente, però, anche quelle parole non sono andate troppo giù al tecnico che via social, precisamente su Instagram, ha voluto rispedire al mittente ogni dubbio: "Non credete a tutto quello che sentite", ha esordito Koeman scrivendo un messaggio che accompagna una sua foto in un cortile con i pollici alzati. "Io sto bene e in salute e questo è tutto ciò che importa nella vita". Insomma, nessun problema. Il mister sta bene ed è più combattivo che mai...