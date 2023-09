Koeman: “Van Gaal-Argentina? In Spagna vissi situazioni analoghe col Real”

In una posizione intermedia si è invece posizionato Ronald Koeman, successore di Van Gaal sulla panchina dell’Olanda. Sollecitato sull’argomento nel corso di una conferenza stampa svoltasi durante il ritiro degli Orange in preparazione delle partite di qualificazione ad Euro 2024 contro Koeman non è entrato nel merito, spiegando però di avere provato sensazioni simili a quelle esternate da Van Gaal in un altro contesto calcistico…: "Non avrei detto quelle cose, ma tutte le opinioni vanno rispettate. Personalmente ad esempio ho vissuto momenti in Spagna in cui avevo la sensazione che il Real Madrid fosse più favorito del Barcellona, ma sono cose non dimostrabili, quindi è meglio non dire nulla…”.