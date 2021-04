Koeman, vincere non basta: “Futuro al Barcellona? Non dipende da me. Su Messi…”

Il tecnico dei blaugrana dopo il successo in Copa del Rey

Redazione ITASportPress

Potrebbe non essere sufficiente a garantirgli la permanenza alla guida del Barcellona. Il successo in Copa del Rey ottenuto nelle scorse ore da Ronald Koeman e dal club blaugrana non è detto possa essere abbastanza per "meritarsi" una conferma sulla panchina nella prossima stagione. Sembra essere questo mood del mister olandese che dopo il trofeo vinto contro l'Atletico Bilbao ha commentato anche ciò che riguarda il futuro...

Koeman: vincere non basta?

"Siamo felici di aver vinto questo titolo. Ci mancavano i nostri tifosi e dopo quello che hanno sofferto negli ultimi anni, il titolo è per loro", ha spiegato Koeman come riporta anche Goal. "Abbiamo avuto una fase d'inizio dove dovevamo spiegare le idee. Ci sono stati dei cambiamenti nella squadra. Ma nonostante tanti giovani siamo il Barcellona e dobbiamo lottare per vincere titoli. Per questo adesso lotteremo fino alla fine per vincere anche la Liga".

Sul proprio futuro: "Qualsiasi allenatore che fa parte di un grande club dipende dai titoli che si vincono. A volte è fastidioso perché le cose possono cambiare in una settimana. Vincere un titolo è importante per me, ma soprattutto per i miei giocatori". E a proposito di giocatori: "Messi? Lui è un vincitore nato, ha qualità, è abituato alle grandi partite. Dobbiamo mettere in risalto tutti i giocatori". "Quale il suo futuro? Vogliamo tutti che Messi rimanga con noi"

E dopo Messi anche una domanda su quello che sarà il futuro di Koeman: "Se merito di restare al Barcellona? La decisione non è nelle mie mani. Ho un altro anno di contratto e tutti sanno cosa stiamo facendo. Come ogni allenatore che guida una squadra con il Barça, a fine stagione guardi cosa hai vinto. A volte è fastidioso, perché succede da oggi a domani e penso che sia un po' esagerato. Ma come allenatore sei responsabile e devi vincere trofei".