Koke apre a Luis Enrique all’Atletico Madrid: “Perché no?”

L'addio al ruolo da CT della Spagna dopo la delusione al Mondiale in Qatar, ma per Luis Enrique potrebbero aprirsi tante altre strade. Si fanno sempre più insistenti i rumors relativi alla possibilità di vedere il tecnico guiderà l' Atletico Madrid .

Secondo AS, infatti, l'ex commissario tecnico delle Furie Rosse è tra i candidati a prendere il posto di Diego Pablo Simeone, da tempo molto chiacchierato in casa Colchoneros.

Il centrocampista spagnolo ha detto: "Luis Enrique è un allenatore e tecnico spettacolare. E' un'idea diversa da quella che abbiamo ora all'Atlético, ma perché no?".

Parole al miele, riprese da AS e dette a TVE, anche per il CEO del club madridista: "Mi piace molto personalmente e professionalmente. Penso che abbia il talento per allenare qualsiasi squadra del nostro campionato".