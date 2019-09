Kokorin appena scarcerato, lo Zenit lo mette sotto contratto

Aleksandr Kokorin torna allo Zenit San Pietroburgo. Non c’è ancora l’ufficialità ma i rumors che arrivano dalla Russia danno l’affare per fatto. Lui e Mamayev, erano finiti nei guai il 9 ottobre 2018 quando, dopo aver alzato probabilmente un po’ troppo il gomito, avevano aggredito due persone tra cui un funzionario del governo.

Dopo essere stati condannati a 18 e 17 mesi di reclusione, i calciatori sono stati rilasciati nelle scorse ore. Mentre Mamayev preferisce, per il momento, tornare a casa dalla famiglia, Kokorin vuole riprendere immediatamente la propria carriera. Come riporta tra gli altri Fox Sport, infatti, nonostante non abbia ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, sembra che lo Zenit San Pietroburgo abbia raggiunto un nuovo accordo con il suo procuratore. Kokorin potrebbe persino tornare a giocare subito in Champions League con i russi impegnati nel girone G insieme a Benfica, Lione e Lipsia