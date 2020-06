Kokorin e quel dettaglio privato di Rami: “Disse che faceva l’amore con Pamela Anderson 12 volte a notte”

Aleksandr Kokorin racconta Rami, o meglio, il rapporto del suo ex compagno con… Pamela Anderson. Il calciatore russo è stato compagno di squadra, anche se per breve periodo, del difensore francese al Sochi e parlando al canale Youtube di Alexander Aliyev, ha rivelato alcuni dettagli piccanti della relazione del campione del mondo con la ex bagnina di Baywatch.

12 VOLTE A NOTTE – “Naturalmente tutti quanti eravamo molto curiosi riguardo la loro relazione”, ha raccontato Kokorin in riferimento all’arrivo di Rami al Sochi. “Specialmente quando si parlava di come andavano le cose a letto. Rami ci ha rivelato che Pamela Anderson è stata la migliore donna della sua vita, che loro due lo facevano 12 volte a notte”. Sembra essere un’esagerazione da spogliatoio ma non ne avremmo mai la certezza. Insomma, l’esperienza di Rami in Russia, almeno per un motivo sarà memorabile…

