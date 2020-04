Kokorin: “Sogno di vestire la maglia dell’Inter o del Milan…”

Aleksandr Kokorin è uno dei nomi più caldi in vista della prossima sessione di mercato. L’attaccante russo, attualmente in forza al Sochi, è stato accostato in questi giorni alla Lazio, in cerca di un attaccante da affiancare a Ciro Immobile. Del proprio futuro il giocatore ha parlato nel corso di un’intervista al canale russo Sport 24. Queste le sue parole raccolte da calciomercato.com.

FUTURO – “In questo momento sto ascoltando e riflettendo, ci sono state alcune società che hanno parlato con il mio entourage: le offerte non mi mancano. Si sono fatti avanti per me dalla Spagna, dall’Inghilterra e dall’Italia. Io sogno di vestire la maglia dell’Inter o del Milan oppure di competere con loro”.