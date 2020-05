Kolasinac, la moglie fermata in aeroporto con pistola elettrica

Curioso episodio che ha visto protagonista la moglie del giocatore dell’Arsenal Sead Kolasinac. La signora Bella è stata fermata in aeroporto per essere in possesso di una pistola elettrica. Come riporta il Sun, la donna stava tornando dalla Germania a Londra, dove vive ma al suo arrivo, domenica, è stata fermata per aver nascosto nella sua borsa un teaser.

“È stato tutto un malinteso. La pistola stordente era ancora nella sua confezione e non aveva le batterie”, ha spiegato il portavoce della famiglia Kolasinac al tabloid inglese. “Bella aveva mandato un’email per avvisare gli operatori del volo del possesso dell’arma ma quando le è stata inoltrata la risposta che la informava dell’illegalità del fatto, aveva il telefono spento perché già in viaggio”. A quel punto, al suo arrivo a Londra, ecco le forze dell’ordine che sono dovute intervenire. Un bel guaio per la signora Kolasinac che, nonostante l’uscita su cauzione, adesso rischia fino a 6 mesi di carcere.