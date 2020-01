Kompany ci crede: “Il Manchester City può ancora combattere per la Premier e non solo. Con Guardiola…”

Il Liverpool domina la Premier League, ma la corsa al titolo è ancora lunga. Nonostante l’ampio vantaggio dei Reds c’è chi, sponda Manchester City, crede ancora nella possibile impresa.

Vincent Kompany, ormai ex calciatore Citizens, come riporta Sky Sports, ha detto la sua sulla stagione della squadra di Guardiola anche in ottica delle altre competizioni.

CREDERCI – “Non ho mai detto che per il Manchester City sia impossibile riprendere il Liverpool in Premier League. Non si può dire che lo sia”, ha spiegato Kompany. “L’unica cosa è in questo momento la questione non è solo nelle mani dei Citizens. Ma in ogni caso il Manchester City può sempre dire la sua anche nelle coppe. Storicamente è tra le favorite anche in Champions League. Non c’è ancora motivo per essere delusi della stagione, ci sono molte partite da giocare”.

NUOVO CICLO – “Se il Liverpool si raggiunge con un nuovo ciclo? Non credo che il Manchester City di adesso abbia bisogno di cambiamente drastici, soprattutto quando hai un manager come Guardiola che può davvero guidare la squadra verso il livello di quella di Klopp”.