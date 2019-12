Kompany consiglia il Manchester City: “Guardiola il migliore, devono fare di tutto per tenerlo il più possibile”

Si stanno facendo sempre più numerosi i rumors che vorrebbero Pep Guardiola lontano dal Manchester City al termine della stagione. Lo spagnolo, a partire dalla prossima estate, potrebbe intraprendere una nuova avventura, con diverse squadre pronte a puntare su di lui. Un’eventualità che non si augura l’ex difensore dei Citizens Vincent Kompany, che, a Sky Sports, ha così consigliato il club inglese.

GUARDIOLA – “Se io occuppassi un ruolo chiave al City, farei di tutto per far restare il più a lungo possibile Pep. Lui è davvero il migliore. Io un giorno al City come allenatore? Adesso non ci sto pensando”.

