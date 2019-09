Kompany furioso dopo l’ennesimo flop dell’Anderlecht: tiene un’ora la squadra nello spogliatoio

Domenica è arrivata un’altra sconfitta per l’Anderlecht in campionato, un 2-1 in casa contro l’Anversa con anche l’espulsione di Lokonga al 78′ che ha facilitato il raddoppio degli avversari nel finale. Ennesimo flop dunque, il quarto in sette giornate di Juliper Pro League, per la formazione guidata da Vincent Kompany – insieme a Simon Davies – di cui è anche capitano in campo. Come riferito dai media locali e poi dal Sun, l’ex bandiera del Manchester City era talmente furioso che ha rimproverato i compagni di squadra per oltre un’ora nello spogliatoio dopo il risultato negativo fra le mura amiche.

Un inizio di stagione davvero complicato, con una sola vittoria, quella prima della sosta per le Nazionali per 1-0 contro lo Standard Liegi. La situazione è difficile quanto inaspettata: al momento l’Anderlecht occupa il 13esimo posto in classifica a +3 sulla zona retrocessione.