Kompany: “Il City non ha bisogno di comprare un centrale, perché con Guardiola…”

Il Manchester City è ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, nonostante l’1-1 a San Siro contro l’Atalanta, ma in Premier League è precipitato a -9 dal Liverpool, primo, che ha vinto domenica lo scontro diretto ad Anfield (con molte polemiche sollevate dal tecnico dei Citizens Pep Guardiola). A proposito del City e della penuria di difensori, ha parlato l’ex Vincent Kompany, oggi all’Anderlecht: “Non credo che abbiano bisogno di comprare un altro centrale a gennaio – ha detto a Sky Sport, riferendosi al fatto che siano rimasti solamente Stones e Otamendi in quel reparto -. La squadra di Guardiola difende… attaccando, quindi non serve cambiare adesso. Sono convinto che presto riprenderanno il cammino e arriverà un gran numero di vittorie per eliminare qualunque dubbio”.

Kompany per 11 anni ha vestito la maglia dei Citizens.