Kompany organizza la gara di addio al City… ma non ci sarà: “Sono infortunato, un segno del destino”

Va in scena questa sera alle ore 19,45 la gara a scopo benefico organizzata da Vincent Kompany per il suo addio al Manchester City, che si è materializzato alla fine della scorsa stagione (per tornare all’Anderlecht in qualità di allenatore-giocatore). Ma il difensore è sfortunatissimo, in quanto dovrà rinunciare a scendere in campo all’Etihad Stadium per un problema fisico: “Mi sono fatto male e non posso giocare, è un segno del destino. Mi è accaduto spesso”. Nelle 11 stagioni in cui ha vestito la maglia dei Citizens è capitato numerose volte, stasera non potrà prendere parte alla sfida da lui voluta e organizzata fra leggende del club allenate da Pep Guardiola (fra cui Mario Balotelli) e un misto di giocatori che hanno fatto grande la Premier League di recente.

Ecco altre parole del calciatore belga, 33 anni, nella conferenza stampa dell’evento Once a Blue: “Amo Manchester, è stato speciale fare parte del club. Nel tempo è cambiato tutto, me compreso. La Champions League arriverà, senza dubbio: è solo questione di tempo. Mi hanno impressionato i difensori Terry, Rio Ferdinand e Van Dijk. Differenze con l’Anderlecht? Al City c’è più pressione interna, all’Anderlecht più esterna. Ora voglio cambiare questo in Belgio”.