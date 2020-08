Kompany si ritira dal calcio giocato: resterà all’Anderlecht come allenatore

Vincent Kompany ha deciso di porre fine alla sua carriera da calciatore professionista. A 34 anni, il centrale difensivo belga ha preso la sua decisione definitiva dopo aver intrapreso la curiosa esperienza all’Anderlecht come allenatore e giocatore. Adesso, come riportano i media in Belgio, il Daily Mail e anche il profilo ufficiale della Nazionale belga su Instagram, l’ex calciatore anche del Manchester City si dedicherà unicamente alla professione da tecnico.

Kompany: ritiro e nuovo ruolo

Dopo un nuovo problema fisico che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per diverse settimane, Kompany ha preso la decisione definitiva di lasciare il calcio giocato. Tuttavia, non dirà addio all’Anderlecht, anzi. Proprio dalla sua casa, il 34enne inizierà ufficialmente la nuova carriera da allenatore. La stessa società ha voluto comunicare la notizia attraverso i social e i canali del club. Kompany diventa a tutti gli effetti il nuovo tecnico della squadra nella quale era approdato la scorsa estate.