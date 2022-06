Kompany torna in Inghilterra: sarà il nuovo allenatore del Burnley

Vincent Kompany , ex capitano e difensore del Manchester City , farà il suo ritorno in Inghilterra. Dopo aver allenato l' Anderlecht fino a maggio, il belga sarà il nuovo tecnico del Burnley . Il club è appena retrocesso in Championship durante la scorsa stagione di Premier Legaue. L'obiettivo fissato da Kompany è chiaro: tornare subito nella massima serie. Queste le sue parole rilasciate tramite i canali ufficiali del Burnley:

"Il Burnley Football Club è una squadra inglese davvero storica ed è un onore essere nominato allenatore della prima squadra. Sono entusiasta della sfida che mi aspetta. Non vedo l'ora di lavorare con i giocatori e creare una squadra positiva e vincente per i nostri fan. Sono rimasto colpito dalla visione della dirigenza per il club che è in linea con la mia e non vedo l'ora di fare la mia parte mentre entriamo in una stagione importante".