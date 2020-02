Kondogbia e l’addio all’Inter: “Lì sono cresciuto, Spalletti…”

Geoffrey Kondogbia non ha sicuramente lasciato ricordi indelebili nella mente dei tifosi nerazzurri. Arrivato dal Monaco con tante aspettative, il francese non è mai riuscito ad imporsi con la maglia nerazzurra.

Mercoledì sera Kondogbia ritoverà un po’ di Italia. Con il suo Valencia infatti affronterà l’Atalanta di Gasperini per la gara d’andata degli ottavi di finale.

SPALLETTI – Alla Gazzetta Dello Sport l’ex nerazzurro ha parlato del suo momento all’Inter e del messaggio di Spalletti dopo la sua firma con il Valencia: “All’Inter sono cresciuto come calciatore e come uomo. Il secondo è stato difficile, tanti cambi in panchina con De Boer, Vecchi e Pioli, un ambiente complicato, ma l’esperienza mi è servita. Mi rimane qualche amico come Brozovic, Handanovic o Ranocchia. Spalletti mi mandò un messaggio dopo la mia partenza. Una foto con dedica. Diceva più o meno ‘In bocca al lupo, ma te ne pentirai’. Ma il suo era un gesto di affetto fatto in modo scherzoso. Io mi trovavo benissimo con Spalletti e l’allenatore voleva che restassi, però io avevo già preso la mia decisione”.