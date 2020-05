Konterman il “no” al Real Madrid: “Avevo paura di non imparare lo spagnolo”

Spesso nel calcio arrivano offerte che non si possono rifiutare. Il sogno di molti calciatori è quello di strappare un contratto con il Real Madrid, da sempre considerata come uno dei più grandi traguardi di una carriera. Quando arriva l’offerta dei Blancos è difficile dire di no, anche se esistono calciatori che hanno rinunciato. È il caso di Francesco Totti, a detta di Florentino Perez, l’unico giocatore ad aver detto di no al Real Madrid. Un’affermazione smentita però dalle parole dell’ex difensore Bert Konterman.

Paura dello spagnolo

Durante un’intervista a Talkin Fitbaw Konterman ha spiegato la vicenda: “Nell’estate del 1999 il Real Madrid offrì 20 milioni di fiorini per avermi. Beenhakker conosceva bene il Real e mi disse che mi volevano e allora io risposi ‘Stai scherzando, non ci credo’. Lui mi disse che voleva che restassi, ma aggiunse ‘Immagino che tu voglia andare al Real Madrid perché è un club fantastico. Nella mia mente avevo sempre immaginato un trasferimento in Germania o in Inghilterra, perché parlavo molto bene il tedesco e piuttosto bene l’inglese. L’idea di andare in Spagna mi metteva quindi un po’ di paura, un po’ perché sarei dovuto andare un un club così grande e un po’ perché temevo di non riuscire ad imparare lo spagnolo. Non mi sentii quindi pronto e dissi di no al Real Madrid. E’ stata una scelta stupida perché erano realmente molto interessati a me, ma dissi a Beenhakker che sarei rimasto e allora la cosa non mi pesò. Mi sono conservato tutti gli articoli di giornale, perché nessuno mi crede”.