Koscielny si ritira? Il Bordeaux annuncia nuovo ruolo nel club

Il difensore starebbe per appendere gli scarpini al chiodo

La notizia non è ancora ufficiale ma potrebbe diventarlo molto presto. Laurent Koscielny potrebbe aver deciso di ritirarsi a 36 anni. Il difensore francese ora al Bordeaux ma con uno storico passato all'Arsenal, ha trovato un accordo con la società francese per continuare la sua esperienza nel club in un nuovo ruolo ancora da stabilire.

In un comunicato emesso nelle scorse ore, la società ha infatti annunciato che il difensore d'ora in poi avrà compiti diversi rispetto a prima ma sempre nell'ottica dello sviluppo del club: "FC Girondins de Bordeaux e Laurent Koscielny hanno raggiunto un accordo affinché quest'ultimo, in un ruolo che resta da definire in relazione alla sua carriera, possa contribuire allo sviluppo del club. Laurent Koscielny continuerà così a mettere la sua esperienza al servizio dell'istituzione".