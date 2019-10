Koscielny spiega l’addio all’Arsenal: “Non potevo giocare 40-50 gare. Sceso di livello per stare meglio…”

Ha fatto molto discutere l’addio di Laurent Koscielny dall’Arsenal. L’ormai ex capitano ha scelto di lasciare la Premier League e di fare ritorno in Francia, il suo Paese. Diversi i rumors e i malumori generati nei momenti della separazione tra le parti e molto aveva fatto discutere anche la presentazione col Bordeaux, il suo nuovo club.

Parlando a L’Equipe, il centrale difensivo ha spiegato i motivi della sua decisione respingendo le critiche con molta fermezza.

FISICO – Nonostante la volontà del tecnico dell’Arsenal Emery di trattenerlo, Koscielny ha deciso di andare via: “Una stagione in Premier League è molto lunga. Richiede molto sotto l’aspetto fisicio e mentale. Non pensavo di poter giocare 40-50 partite e non volevo finire la mia carriera con infortuni”, ha ammesso il francese.

STARE BENE – “Sono sceso di livello, ma per provare più piacere e stare meglio. Ho terminato la mia carreira all’Arsenal per tornare in Francia con la mia famiglia, abbiamo sentito che era ora. Ho ragionato su tutto: calcio, il mio stato fisico, mia moglie, i miei figli, la vita quotidiana che potevamo avere. Posso solo dire che sono andato via a testa alta. Tutti quelli con cui ho lavorato per nove anni, tutti hanno rispettato la mia decisione di tornare a casa con la mia famiglia”.

CRITICHE – E sulle accuse – ricevute anche dall’ex Gunners Ian Wright – per la presentazione in cui si toglieva la maglia dell’Arsenal per indossare quella del nuovo club, Koscielny ha spiegato: “Sono sempre stato sincero, rispettoso e leale. Ho sempre dato il massimo. Ho parlato con l’allenatore e con tutti. Tutto il resto non interessa…”.