Kosovo, tamponi in campo per arbitri e assistenti

Il coronavirus ha messo in ginocchio il mondo del pallone che, nelle ultime giornate, sta provando a tracciare le linee guida per la ripartenza. In Kosovo, pur di riprendere a giocare in sicurezza, si è deciso di agire con i tamponi in campo. Vedere per credere le immagini condivise su varie testate giornalistiche in cui vengono mostrate le azioni dei medici nei confronti degli arbitri e dei loro assistenti.

Accade allo stadio Fadil Vokrri di Pristina sotto l’attenta sovraintendenza del presidente federale kosovaro, Agim Ademi. Il Kosovo aveva sospeso ogni manifestazione sportiva, compreso il campionato di calcio, lo scorso 14 marzo a causa dell’emergenza coronavirus e dal mese di giugno dovrebbe riprendere le regolari attività.