Koulibaly: “Il Chelsea mi voleva anche nel 2016. Ora non potevo dire di no”

"A Napoli tutti mi conoscevano, ero felice lì. Ma dopo 8 anni avevo bisogno di una nuova sfida". Sono queste le parole di Kalidou Koulibaly ai canali ufficiali del Chelsea in quella che è a tutti gli effetti la prima intervista da nuovo giocatore Blues. Il centrale senegalese ha spiegato cosa lo abbia spinto a dire di sì al club di Londra e non solo.

A CASA - "Appena il Chelsea ha chiamato, non ho esitato. E potevo già arrivare nel 2016... Mi sento già a casa. Volevo superare le visite mediche e andare al tour pre-stagionale in America il prima possibile, ma queste cose richiedono un po' di tempo. C'erano un sacco di cosa e documenti da sistemare prima, quindi ho camminato molto per l'hotel da solo per ammazzare il tempo mentre aspettavo che arrivasse il via libera! Ho parlato molto con l'allenatore e con la mia famiglia e sono davvero felice, perché ho preso una decisione importante. Volevo mettermi alla prova nel campionato più grande del mondo e voglio ringraziare tutti per avermi dato questa possibilità".