Koulibaly rivela: “L’Arabia mi ha sorpreso. Neymar? Una persona buona e…”

Il difensore ha ammesso di amare la vita in Arabia Saudita, poi ha parlato di Neymar: "I social danno un'immagine totalmente sbagliata della persona che è"

Intervenuto durante una diretta Instagram di Marialuisa Jacobelli, Kalidou Koulibaly ha parlato del trasferimento in Arabia Saudita. Il difensore ex Chelsea e Napoli ha deciso di sposare il progetto Medio Oriente la scorsa estate e di questo ha ammesso di esser piacevolmente sorpreso. Insomma, tutto un altro mondo rispetto a quello impegnato e frenetico che si vive in Europa.