Koundé attacca la UEFA: “Troppe partite, è sempre più pericoloso. Tanti soldi…”

È un Jules Koundé senza peli sulla lingua quello che ha parlato ai microfoni di Canal +. Il difensore della Francia e del Barcellona, infatti, ha attaccato pesantemente la UEFA. Innanzitutto si è scagliato contro l'uso della tecnologia: la Nazionale di Didier Deschamps non ha battuto la Grecia a causa di un gol fantasma non convalidato. Non era presente la Goal Line Technology e anche il Var non è intervenuto: "Hanno tanti soldi per non poterci dire se c'è un gol oppure no...". Inoltre, il classe 1998 ha anche parlato delle troppe partite: "Il ritmo delle partite si fa sempre più intenso. È sempre più pericoloso, con un aumento costante degli infortuni".