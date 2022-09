Koundé: “In estate mi ha cercato Guardiola. Lui e Xavi sapevano tutto di me”

Jules Koundé, difensore del Barcellona, è arrivato nei blaugrana dal Siviglia durante la sessione di calciomercato estiva. Il centrale francese ha rilasciato un'intervista a El Pais, in cui ha svelato che non gli piace particolarmente il ruolo di terzino: "Quella del difensore centrale è la mia posizione preferita e quella in cui mi piace giocare. Xavi lo sa. Ma non rifiuterò mai di giocare, anche se ho sempre fatto il centrale e ritengo che sia la posizione in cui ho molte più certezze".