Kovac: “Geloso di Flick al Bayern Monaco? Ma se l’ho portato io…”

Il suo addio al Bayern Monaco ha di fatto portato ad un cambio abissale nel club tedesco. Niko Kovac ha lasciato spazio al suo vice Hansi Flick che nel corso dei mesi si è dimostrato incredibilmente capace ed in grado, addirittura, di portare i bavaresi al Triplete con le vittorie del campionato, della Coppa di Germania e della Champions League. L’attuale mister del Monaco, intervistato dalla Bild, ha parlato proprio del collega e della presunta gelosia nei suoi confronti.

Kovac: “Nessuna gelosia. L’ho portato io a bordo…”

“Hansi ha fatto un ottimo lavoro al Bayern Monaco”, ha esordito Kovac. “La squadra non ha mai perso nella seconda parte della stagione, segnando 100 gol. Il modo in cui la squadra ha giocato a calcio porta la sua firma. Non sono molte le persone capaci di conquistare il Triplete, forse solo alla Playstation. Io geloso di lui? No assolutamente, non sono geloso di Hansi, anzi: l’ho portato io a bordo, quindi alla fine ho fatto la mia parte”, ha detto sorridendo. “L’ho consigliato io alla dirigenza, eravamo tutti d’accordo”.