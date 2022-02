Kovacic: “Molti allenatori non si fidavano di me. Con Tuchel al Chelsea invece…”

Il croato è un punto fermo della squadra allenata dal tedesco

FIDUCIA - "Ho avuto i miei momenti positivi e quelli negativi al Chelsea, come ogni giocatore di qualsiasi club, ma quando Tuchel è diventato l'allenatore, beh, tutto è cambiato molto", ha raccontato Kovacic. "Ora tutto mi va bene, sia lo stile del gioco che il modo in cui ci alleniamo. Forse nei club precedenti, gli allenatori non si fidavano di me. Mi è sempre mancata la fiducia degli allenatori e l'ho trovata da Tuchel qui al Chelsea. Si fida molto di me, gioco sempre e tutto funziona bene per me. Amo la città e il club e sto migliorando davvero in ogni modo possibile".