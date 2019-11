Kovacic, stoccata al Real Madrid: “Gli anni in Spagna un problema per la mia carriera, ma adesso…”

Torna a sorridere Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea. L’ex calciatore di Real Madrid e Inter ha rilasciato un’interessante intervista al sito ufficiale del club inglese. Passato, presente e futuro tra i temi toccato dal classe 1994.

PASSATO – Impossibile non parlare degli anni a Madrid con la camiseta blanca. Kovacic si toglie qualche sassolino: “L’esperienza in Spagna mi ha causato qualche piccolo problema nella mia carriera“, ha ammesso il croato. “Sono stati anni importanti, è vero. Ma allo stesso tempo difficili. A volte giocavo, altre no. Non ho mai avuto la continuità di rendimento e di presenze. Cosa che ora ho qui a Londra. Abbiamo vinto tre Champions League, ma credo che il Chelsea sia arrivato nel momento migliore della mia carriera. Ne sono davvero soddisfatto”.

PRESENTE E FUTURO – E proprio sull’esperienza blues: “Ora sto meglio. Venire al Chelsea è stato il cambiamento più importante e sono davvero felice”. Sul suo ruolo e sul tecnico Lampard: “Non sono ossessionato dal cercare il gol, il mio compito è quello di costruire il gioco, creare occasioni per i compagni. Certamente, però, il mio percorso di crescita prevede anche segnare un po’ di più. Rispetto allo scorso anno giochiamo un calcio un po’ diverso: siamo più aggressivi, proviamo cose che non facevamo prima”.