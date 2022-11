Kroos al miele su Florentino Perez: “Mai un problema in 8 anni e mezzo. Se devo parlargli…”

Toni Kroos , centrocampista del Real Madrid , è stato ospite della trasmissione 'Universo Valdano' in onda su Movistar+, nella quale ha parlato di molti temi. In modo particolare spiccano le dichiarazioni sul patron dei Blancos Florentino Perez col quale il tedesco ha un rapporto davvero speciale.

PAROLE AL MIELE - "Florentino Perez?È stato lui l'uomo che mi ha voluto e ingaggiato, mi ha accolto con grande affetto dal primo giorno fino ad oggi. Non c'è stato un giorno in questi otto anni e mezzo che ho avuto un problema con lui", ha spiegato Kroos. "Il nostro rapporto è aperto e sincero, conosce il mio carattere, sa che non faccio cose stupide, sa che se c'è qualcosa glielo dico in faccia e mi aspetto lo stesso da lui. Mi ha sempre difeso e mi ha dato la sua fiducia. Ecco perché se parliamo del Real Madrid dobbiamo parlare di lui, ma anche della società, dei compagni, degli allenatori, che mi hanno sempre dato molta fiducia, il che è sempre importante. Significa che puoi giocare con meno pressione se hai quella fiducia da parte di tutto il club. Per questo mi sento un privilegiato".