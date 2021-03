Kroos alla ricerca della perfezione: “Mi alleno per non sbagliare. Quando un mio passaggio va male…”

La perfezione non esiste ma c’è chi, come Toni Kroos cerca di raggiungerla in ogni modo. Il centrocampista tedesco del Real Madrid ha parlato di alcuni dettagli del suo “lavoro”. In campo e in allenamento. Ai microfoni della tv ufficiale dei blancos, il giocatore classe 1990 si è soffermato sulla continua ricerca dei miglioramenti ma anche del suo futuro…

Kroos: campo e futuro

“Cerco di dare sempre il massimo in ogni partita e ogni passaggio che faccio che non raggiunge il mio compagno mi infastidisce”, ha detto Kroos. “Il mio obiettivo è quello di cercare sempre la perfezione in tal senso. Anche se so che non puoi mai essere veramente perfetto. In ogni caso ci provo e lavoro in questa direzione da ormai molti anni”.

Anni di calcio, molti dei quali passati al Real: “Qui, come ho sempre detto, sto bene e la mia idea è quella di ritirarmi al Real Madrid. Cercherò di arrivare a questo. Il record di presenze per un un tedesco al Real? Sono onorato di essere davanti a leggende come Uli Stielike, Gunter Netzer e Bernd Schuster. Si tratta di qualcosa di speciale”.