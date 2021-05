Kroos, botta e risposta con Mount: “Continuo a dormire bene”

Botta e risposta tra Kross e Mount, che aveva lanciato una frecciatina nei confronti dei giocatori del Real Madrid

Il post-partita è stato arricchito da qualche episodio polemico. Come le risate di Hazard, sorridente al triplice fischio finale nel “festeggiare” i suoi ex compagni. Come le parole di Mason Mount, che ha dichiarato: “Ho sentito uno dei loro giocatori, prima della partita, dire che non avrebbe perso il sonno per i nostri singoli giocatori. Ma ora devono perderlo pensando alla nostra squadra”. Dichiarazione che, evidentemente, non è andata giù a Toni Kroos: “Continuo a dormire bene. Ma ben fatto ieri. Congratulazioni. Buona fortuna per la vostra prima finale di Champions League”.