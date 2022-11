Kroos: “Champions o Mondiale? Meglio Qatar 2022 ma so contare fino a 6…”

E' un Toni Kroos estremamente motivato quello che ha parlato in conferenza a margine del match odierno del Real Madrid in Champions League contro il Celtic. Il centrocampista tedesco ha risposto alle domande della stampa, compresa quella su cosa preferirebbe vincere in questa stagione tra Champions League o Mondiale?

Kroos ha già vinto entrambe le competizioni e a tale quesito non ha esitato a rispondere con grande ambizione: "Ovviamente sono le due competizioni più importanti al mondo. Se devo proprio scegliere, vorrei essere di nuovo campione del mondo con la Germania, perché si gioca ogni quattro anni", ha detto il tedesco. Allo stesso tempo, però, il centrocampista non ha nascosto quanto sarebbe importante trionfare ancora in Coppa: "Vincere la sesta Champions però non sarebbe male. So contare fino a sei, non è un problema. Vogliamo vincere sempre, sapendo che sarà difficile. Abbiamo un'ottima squadra e abbiamo iniziato molto bene, siamo competitivi senza dubbio", le parole del classe 1992 che sul futuro non ha ancora deciso se rinnovare o meno dopo otto anni e mezzo in camiseta blanca.