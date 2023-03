Kroos, continua il botta risposta con lo Schalke 04: “Retrocederanno di certo”

La combutta tra Toni Kroos e lo Schalke04 non è ancora conclusa, anzi, continua con un acceso botta e risposta. Il tutto è nato quando il centrocampista del Real Madrid, successivamente ad un concentro del noto cantante Ed Sheeran, ha affermato sui social: "Ha fatto qualcosa che raramente ho visto. La gente è tornata a casa felice dopo un evento dello Schalke". Le dichiarazioni hanno poi visto club e tifosi rispondere, con il centrocampista del Real Madrid classe 1990 che non ha ancora finito: "Credo che Stoccarda e Schalke saranno retrocesse, questa è la mia sensazione". Kroos ha un passato nel Bayern Monaco e anche in quel caso le battute non sono mai mancate tra due club rivali.