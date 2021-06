Kroos contro Matthäus: “Con tutte le cose che dice…”

Kroos non le ha mandate a dire a Matthäus, dopo un episodio accaduto nei giorni scorsi

Il Real Madrid ha sempre stimato e puntato su Toni Kroos non solo per il suo piede fatato e la sua leadership in campo, ma anche per il forte carattere che possiede, come dimostrano diverse sue dichiarazioni. L’ultima contro la leggenda tedesca Lothar Matthäus che, come riporta Mundo Deportivo, giorni fa aveva spiegato come non avrebbe messo il centrocampista del Real Madrid nell’undici ideale della Germania. Ecco le parole dell’ex Bayern Monaco, durante il podcast settimanale con il fratello Felix: “Con tutto quello che ha detto Lothar, forse dovrei prenderlo come un buon segno. Abbiamo tanti esperti in Germania, ce ne saranno ancora di più durante l’Europeo, se dovessi vedere le formazioni di ognuno di loro sarebbe stancante. Tutti possono fare la formazione che vogliono”.