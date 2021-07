Kroos, dopo addio a Nazionale pensa al ritiro: “2023 potrebbe essere anno giusto”

Il tedesco riflette sul finale di carriera

RITIRO - Non ha alcun problema ad analizzare la sua situazione e la sua carriera Kroos che ha rivelato: "Credo che il 2023 possa essere l'anno giusto per il mio ritiro dal mondo del calcio". E ancora: "In quel momento avrò 33 anni, deciderò se rinnovare per un anno o due, è una possibilità. Quello che è sicuro - ha proseguito il centrocampista tedesco - è che sicuramente mi ritirerò con la maglia del Real Madrid. Questo posso dirlo al 100%".