Kroos e le rimonte del Real in casa: “Il Bernabeu si sveglia. Gli avversarsi sanno che…”

SEGRETO - "Le rimonte che abbiamo fatto? Hanno qualcosa di psicologico. Avendolo fatto tante volte, la fiducia cresce e la squadra ci crede. Sai che se tieni duro ci sarà la possibilità di rientrare. I compagni condividono la stessa mentalità di non mollare. Si può fare e non abbandoneremo mai la partita", ha detto Kroos. "Le rivali sanno che possiamo recuperare sempre anche se siamo sotto. Finché l'arbitro non fischia noi ci saremo. La scorsa stagione si è visto molto (il riferimento è all'annata 2021-22). Un gol o un'occasione in cui stiamo perdendo può cambiare la partita anche se è contro forti rivali. Pensano che possono comunque perdere "perché è già successo. In quel momento il gioco degli avversari cambia, iniziano a sentire molta pressione e iniziano a fare cose che non sono naturali. E il Bernabéu si sveglia, si alza e alla fine è di fatto un altro giocatore".