Kroos e quel messaggio a Guardiola: “Un giorno lavoreremo insieme…”

Toni Kroos ha un sogno: tornare a “fare coppia” con Pep Guardiola. Il centrocampista tedesco aveva fin da subito stupito il manager catalano che al Bayern Monaco aveva di tutto per trattenerlo ed impedirgli di andare al Real Madrid. Niente da fare, la scelta della società bavarese era stata presa e le strade dei due si erano interrotte dopo appena una stagione.

Adesso, Kroos e Guardiola si ritroveranno in Champions League per il ritorno degli ottavi di finale e il centrocampista proverà a far “piangere” l’ex allenatore ribaltando l’esito del match d’andata. Tra i due, però, scorre assolutamente buon sangue soprattutto dopo una promessa che il giocatore avrebbe fatto al catalano in passato.

Kroos: il retroscena del messaggio a Guardiola

Come scrive Marca, Kroos sembrava, dopo il Mondiale in Brasile, destinato al Manchester United, poi però il Real Madrid si è fatto avanti e con 25 milioni è riuscito a far suo il giocatore. Il centrocampista però non ha certo dimenticato di salutare gli ex compagni e soprattutto Guardiola. Per il catalano, infatti, vi fu un messaggio molto importante. Con una promessa: “Un giorno lavorerò di nuovo con te. Non so quando o dove, ma accadrà“.

Da capire se questo avverrà sotto le vesti di giocatore. Ma una cosa è certa: Kroos “ama” Guardiola ed è ricambiato anche se ad agosto saranno rivali e non si faranno sconti…

