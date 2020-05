Kroos è sicuro: “Se la Bundesliga non riparte, non c’è speranza per gli altri”

Il calcio prova a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus. Il primo campionato a rimettersi in moto è quello tedesco. In Bundesliga si sono già disputati due turni. Toni Kroos spera che il modello offerto dalla Germania possa trovare risposte soddisfacenti e trainare il resto del sistema calcio. Queste le parole del centrocampista del Real Madrid riportate da TuttoMercatoWeb: “Ci siamo allenati a casa per molto tempo, abbiamo avuto dei piani di allenamento. Ma cosa puoi fare a casa? E’ stata come una lunga vacanza, come in estate, dove ricomincerai qualche volta Ora stiamo ricominciando con una preparazione di quattro o cinque settimane. Fondamentalmente, è la stessa procedura della Germania ma solo in ritardo: gruppi più piccoli, gruppi più grandi, allenamento di squadra. Si ha l’impressione che se i tedeschi non riusciranno a finire il campionato, nessuno sarà in grado di andare avanti. È impressionante che i tedeschi siano stati i migliori nel far fronte al numero di contagi e ai deceduti e vedremo come andrà in Bundesliga”.