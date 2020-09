Kroos esalta Zidane: “Il miglior allenatore che si possa desiderare”

Botta e risposta al miele tra Zinedine Zidane e Toni Kroos, rispettivamente allenatore e giocatore del Real Madrid. Di recente il tecnico aveva sorpreso con alcune dichiarazioni che mettevano il centrocampista tedesco tra i più importanti e significativi giocatori da lui allenati. A distanza di qualche tempo, ecco la risposta del diretto interessato che ha ricambiato i complimenti.

Kroos: “Zidane il miglior allenatore che si possa desiderare”

“Il fatto che Zidane sia stato un calciatore aiuta molto. Sa esattamente cosa vuol dire essere un giocatore del Real Madrid e applica perfettamente questa conoscenza”, ha detto Kroos come riportano Blick e AS. “È anche incredibilmente bravo a gestire una squadra ricca di stelle e campioni. Zidane tiene tutto sotto controllo, tratta ogni giocatore allo stesso modo e ci guida. Devo dire che è il miglior allenatore che si possa desiderare”. “Credo che sia davvero eccellente anche a livello tecnico e per un giocatore come me non è possibile chiedere di meglio”, ha concluso il centrocampista tedesco.

