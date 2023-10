Kroos esce allo scoperto: “Assurdo giocare con Ronaldo, è il migliore di sempre”

Il centrocampista non ha parole per descrivere Cr7: "È stato assurdo per me giocare e dividere lo spogliatoio con un calciatore del suo calibro"

Argomento spesso discusso da tifosi e appassionati è quello riguardante il "GOAT" (Greatest of all time) del calcio. Il riferimento è a quello che potrebbe essere considerato il miglior calciatore della storia di questo magnifico sport, con i nomi che sono sempre i soliti. Da Messi a Maradona, passando per Pelé e ogni tanto anche Cristiano Ronaldo . Ebbene, Toni Kroos non ha dubbi a riguardo e punta tutto sull'ex compagno al Real Madrid.

ILMIGLIORE: "È stato assurdo per me giocare e dividere lo spogliatoio con un calciatore del calibro di Cristiano Ronaldo. Non scherzo quando dico che, a mio parere, è il miglior giocatore della storia del calcio". Queste le parole con il quale Toni Kroos definisce l'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Il centrocampista dei blancos ne ha parlato ai microfoni di MadridUniversal ed è apparso non avere alcun tipo di dubbio. In fin dei conti, lui ha vissuto Cr7 da vicino quasi ogni giorno per anni. Poi ci sono anche i dati a conferma dell'ipotesi: nel corso della sua carriera Cristiano ha preso parte a 979 partite a livello di club, in cui ha segnato 726 gol e fornito 231 assist. Ora continua a dare spettacolo all'Al Nassr, in Arabia Saudita, e pare averne ancora per molto.