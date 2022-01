Kroos fa il mercato del Real Madrid: “Mbappé top player. Hazard? Credo in lui…”

Il tedesco spiega quelle che potrebbero essere le mosse dei Blancos per il futuro

COLPO - "Mbappé al Real? Tutto dipende dalla situazione del suo contratto, ma non mi sorprende che il Real provi ad ingaggiarlo, è un top player", ha detto Kroos senza giri di parole. "Non è un segreto che il Real Madrid lo voglia. Nei miei 8 anni qui, dei nomi che si sono fatti, ne sono arrivati solo il 20%".

SQUADRA E MISTER - Da chi potrebbe arrivare a chi guida la squadra: "Ancelotti? Lui è il più importante del club, dover parlare con ogni giocatore è il lavoro più difficile, è lui che gestisce l'intera squadra". E sul compagno Hazard: "Se può tornare al top? Io credo in lui, deve fare di tutto per tornare ad essere quello che è sempre stato, può aiutarci molto".

FUTURO - Sul suo futuro, il centrocampista tedesco ha invece detto: "Per ora posso dire che sto bene ma non so come starò a maggio. Riposare in alcune partite è un bene, ne ho parlato con l'allenatore. Voglio finire la mia carriera qui. Io e la mia famiglia stiamo bene a Madrid, manca ancora un anno e mezzo alla fine del contratto".