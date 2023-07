Kroos, il consiglio di Heynckes che lo ha aiutato per la carriera: “A 19 anni mi disse…”

Non solo il Real Madrid e le doti della squadra e dell'ambiente Blancos. Nell'intervista Icon di El Pais, Toni Kroos ha avuto modo di ricordare anche un consiglio che Jupp Heynckes gli diede in passato quando ancora era giovane e che gli è servito per il resto della carriera per affermarsi ai livelli top mondiali.

Il tedesco ha, infatti, raccontato di cosa il mister gli disse ai tempi del Bayer Leverkusen: "A 19 anni l'ho avuto a Leverkusen come allenatore. Ha visto il mio talento. Venivo da un periodo in cui giocavo poco e mi ha dato tutta la sua fiducia", ha esordito Kroos. "Però mi ha detto una cosa: 'Il calcio è giocato anche senza palla. Vedo le tue qualità con la palla, ma solo con quella non arrivi al top. Puoi sempre giocare per un buon club e giocare bene. Ma per essere al top del mondo devi lavorare ancora un po'".