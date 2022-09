Kroos: “Il Real Madrid scelta migliore della mia vita. Superlega? Penso si farà”

SUPERLEGA - Spazio anche al suo rapporto con Florentino Perez, presidente dei Blancos, e sulla Superlega: "Il mio rapporto con Florentino Perez? Lui è molto legato alla suqadra ed è una persona dal cuore molto buono. Fin dal primo giorno mi ha mostrato quanto fosse felice che io fossi venuto qui nel suo club, qualcosa di insolito in un club così grande". "Cosa penso della Superlega? Beh, mettiamola così: mai andare contro il proprio presidente (ride ndr). Secondo me qualcosa si farà. Non so in che modo e se con qualche cambiamento, e non so dire quando. Penso che però la Superlega sia un'idea ancora presente e che si farà", le parole del tedesco riprese da defensacentral.com.