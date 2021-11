Kroos, l’agente: “Penso chiuderà carriera al Real Madrid”

Si decide il futuro del centrocampista tedesco

Toni Kroos al centro di rumors di mercato che lo vedrebbero in partenza dal Real Madrid . Sirene inglesi o anche dalla MLS sono all'ordine del giorno ma non è di questo avviso il suo agente Volker Struth che ha parlato ai media tedeschi del futuro del proprio assistito.

A MADRID - "Penso che Toni chiuderà la sua carriera al Real Madrid", ha sentenziato l'agente di Kroos come riportato da Sport.es. "Non mi ha detto in nessuna telefonata che vorrebbe andarsene. Lui e la sua famiglia sono molto felici a Madrid". Parole che andrebbero a smentire i recenti rumors di mercato e che conferemerebbero una serie di interviste rilasciate proprio dal centrocampista tedesco nelle quali ha sempre sostenuto di voler decidere sul proprio futuro di anno in anno. Al momento Kroos ha un contratto in scadenza nel 2023 con il Real Madrid e continua ad essere tra i perni del centrocampo Blancos della squadra di Ancelotti insieme agli altri due veterani Modric e Casemiro.