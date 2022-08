Kroos, lettera a Casemiro: “Ci facevi lavorare anche nel bagno turco. Mi mancherai”

Si è ormai concretizzato l'addio dal Real Madrid del centrocampista brasiliano Casemiro. Il calciatore ha optato per salutare i Blancos e firmare col Manchester United. Nelle scorse ore le note ufficiali dei due club così come i saluti dei compagni di squadra. Tra questi anche quelli speciali di Toni Kroos e Luka Modric che via Marcahanno voluto mandare una vera e propria lettera all'ormai ex collega.