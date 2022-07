Kroos non aggiorna la “bacheca” dei successi su Twitter e il Real Madrid…

La stagione 2022-23 è ormai alle porte ma in casa Real Madrid occorre fare mente locale e ricordare a qualche giocatore "sbadato" che la scorsa annata sono state vinte Liga e soprattutto Champions League. Parliamo di Toni Kroos che su Twitter aveva dimenticato di aggiornare la propria bio con le vittorie in Coppa.

Non si è fatta attendere la risposta di Kroos: "Fatto". Ora nella bio, infatti, compaiono i cinque trionfi storici in Champions League. Tantissimi i commenti dei tifosi che ancora lo elogiano per la grande stagione fatta che, ricordiamolo, ha visto i Blancos vincere pure il campionato spagnolo.