Kroos non fa sconti su Gabri Veiga in Arabia: “Imbarazzante”

La vicenda ha scatenato tantissime reazioni e, come detto, a far parlare adesso anche quella di Toni Kroos. Il centrocampista del Real Madrid ha commentato con un eloquente "imbarazzante" l'operazione che ha visto protagonista il giovanissimo talento. Il tedesco, in risposta a un post su Instagram, ha scelto la linea dura per commentare il passaggio del 21enne ad un calcio certamente non di primo livello come quello arabo preferendo i soldi alla carriera.