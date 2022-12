Kroos non ha dubbi: “Zidane il migliore possibile come CT della Francia”

Tiene banco nella Francia il futuro di Didier Deschamps come CT della Nazionale. Dopo essere arrivato secondo al Mondiale in Qatar, il mister è ad un bivio: restare fino all'Europeo 2024 o salutare. Da tempo i rumors sul suo possibile successore si moltiplicano e, adesso, anche alcuni giocatori iniziano a dire la loro. L'ultimo a parlare dell'argomento commissario tecnico francese è stato Toni Kroos a Magenta TV, come riportato da AS e da diversi altri media. Il centrocampista tedesco del Real Madrid ha sottolineato quale sarebbe il candidato ideale per succedere a Deschamps. Il nome è uno solo: Zinedine Zidane .

IDEALE - Kroos, che conosce bene Zizou avendolo avuto come mister al Real Madrid, ha detto: "Credo che occorra capire cosa voglia fare Deschamps. Io dico che Zidane sarebbe non solo il candidato ideale a diventare CT ma anche il migliore possibile per la Francia. So che ha una voglia incredibile di allenare e tornare sul campo. Il punto è uno solo: cosa vuole Deschamps. Per me le possibilità di vedere Zizou CT sono 70%-30%".